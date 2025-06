Torino, obiettivo Noslin per l'attacco: Baroni vuole l'olandese

Il primo obiettivo del nuovo Torino di Marco Baroni è Tijjani Noslin. L'attaccante olandese, allenato dal tecnico toscano prima al Verona poi alla Lazio, è in cima alla lista dei possibili rinforzi per l'attacco granata. Noslin è reduce da una stagione negativa alla Lazio, che apre a una cessione dell'ex Hellas ma deve fare i conti con i 18 milioni investiti la scorsa estate. L'idea del Torino è quella di rilanciare Noslin in granata, con la possibilità di prendere l'olandese in prestito inserendo un diritto di riscatto anche alto per soddisfare le richieste della Lazio. Attenzione alle insidie estere, con il PSV Eindhoven che con i biancocelesti aveva già parlato nei mesi scorsi di Loum Tchaouna e avrebbe chiesto informazioni anche per Noslin.