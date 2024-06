Il Monza sogna il colpo Szczesny: ma serve l'aiuto della Juventus

l'intreccio

In Arabia frenano per il portiere polacco in uscita dalla Juve: potrebbe rientrare nell'affare Di Gregorio?

Szczesny all'Al Nassr è un affare ancora in piedi ma la trattativa è passata dall'esito sicuro al destino incerto. Normali dinamiche che possono accadere nel mercato e che hanno anche una spiegazione: da un lato in Arabia Saudita (dove il mercato apre a metà luglio) c'è stata una frenata per via delle regole sul tesseramento di giocatori stranieri, dall'altro il portiere polacco - a cui viene offerto un contratto da 20 milioni di euro l'anno - spera ancora in una destinazione europea ed è in questa "crepa" che prova a inserirsi il Monza.

Il club brianzolo infatti sogna Szczesny per sostituire Di Gregorio, andato proprio alla Juventus: e chissà che proprio il polacco, valutato 4-5 milioni di euro dai bianconeri, non possa essere usato per "scontare" il prezzo di 20 milioni del collega italiano. Chiaro che servirebbe una mano della Juve sullo stipendio visto che il Monza non può permettersi i 6 milioni d'ingaggio netto che percepisce in bianconero: ma Galliani sogna il colpo.

