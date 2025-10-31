Logo SportMediaset

Juve-Spalletti, in caso di Champions League sarà il club a decidere sul rinnovo

Ufficiale Luciano Spalletti alla Juventus: contratto di 8 mesi. In caso di Champions, il rinnovo non è automatico ma l'opzione spetta al club

di Stefano Fiore
31 Ott 2025 - 08:22

L'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è diventato ufficiale ieri, e sebbene il tempo per preparare il debutto di domani sera contro la Cremonese sia limitato, la voglia del tecnico di partire con una dimostrazione di forza è evidente. Il nodo cruciale del contratto di Spalletti, firmato fino al 30 giugno 2026 e quindi di otto mesi, è legato alla qualificazione in Champions League ma con una differenza sostanziale rispetto a quanto trapelato nelle scorse ore.

Rinnovo Spalletti-Juve: non automatico, ma opzione unilaterale del club

Contrariamente alle prime indiscrezioni che parlavano di un rinnovo automatico in caso di raggiungimento della qualificazione europea, la realtà contrattuale - scrivono La Repubblica e La Stampa - è diversa: in caso di quarto posto (o meglio) sarà la Juventus ad avere un'opzione unilaterale per decidere se prolungare l'accordo di due stagioni.

Le ambizioni di Spalletti: una fiducia totale nel proprio lavoro

Questa formula contrattuale, che lega il futuro solo ai risultati e lascia al club la decisione finale, è un chiaro segnale delle ambizioni di Luciano Spalletti e della sua totale fiducia nel lavoro che svolgerà da qui a giugno. Accettare che il rinnovo non sia automatico dimostra che il tecnico non ha avuto bisogno di imporre garanzie a lunga scadenza, confidando pienamente nella propria capacità di ottenere l'obiettivo Champions e, di conseguenza, di meritare la prosecuzione del rapporto.

