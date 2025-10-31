Juve-Spalletti, in caso di Champions League sarà il club a decidere sul rinnovo

Spalletti, gli scatti della sua prima giornata in bianconero FOTO
Ufficiale Luciano Spalletti alla Juventus: contratto di 8 mesi. In caso di Champions, il rinnovo non è automatico ma l'opzione spetta al club
L'approdo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus è diventato ufficiale ieri, e sebbene il tempo per preparare il debutto di domani sera contro la Cremonese sia limitato, la voglia del tecnico di partire con una dimostrazione di forza è evidente. Il nodo cruciale del contratto di Spalletti, firmato fino al 30 giugno 2026 e quindi di otto mesi, è legato alla qualificazione in Champions League ma con una differenza sostanziale rispetto a quanto trapelato nelle scorse ore.
Contrariamente alle prime indiscrezioni che parlavano di un rinnovo automatico in caso di raggiungimento della qualificazione europea, la realtà contrattuale - scrivono La Repubblica e La Stampa - è diversa: in caso di quarto posto (o meglio) sarà la Juventus ad avere un'opzione unilaterale per decidere se prolungare l'accordo di due stagioni.
Questa formula contrattuale, che lega il futuro solo ai risultati e lascia al club la decisione finale, è un chiaro segnale delle ambizioni di Luciano Spalletti e della sua totale fiducia nel lavoro che svolgerà da qui a giugno. Accettare che il rinnovo non sia automatico dimostra che il tecnico non ha avuto bisogno di imporre garanzie a lunga scadenza, confidando pienamente nella propria capacità di ottenere l'obiettivo Champions e, di conseguenza, di meritare la prosecuzione del rapporto.
