Juve-Spalletti, in caso di Champions League sarà il club a decidere sul rinnovo

Questa formula contrattuale, che lega il futuro solo ai risultati e lascia al club la decisione finale, è un chiaro segnale delle ambizioni di Luciano Spalletti e della sua totale fiducia nel lavoro che svolgerà da qui a giugno. Accettare che il rinnovo non sia automatico dimostra che il tecnico non ha avuto bisogno di imporre garanzie a lunga scadenza, confidando pienamente nella propria capacità di ottenere l'obiettivo Champions e, di conseguenza, di meritare la prosecuzione del rapporto.