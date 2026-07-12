Roma, Dybala ha firmato il rinnovo fino al 2027

Paulo Dybala ha firmato il prolungamento contrattuale che lo legherà alla Roma per un'altra stagione, sancendo il prosieguo del suo percorso in giallorosso fino al 2027. lo scrive il Corriere dello Sport. L'accordo, siglato con la regia del nuovo direttore sportivo Tony D'Amico e il via libera decisivo del vicepresidente Ryan Friedkin, prevede una parte fissa di 2,5 milioni di euro annui, integrata da bonus crescenti basati su presenze e marcature. L'attaccante argentino, rientrato nella Capitale per mettersi subito a disposizione di mister Gasperini, punta a confermare il suo status di leader tecnico in un'annata che vedrà i capitolini impegnati tra Serie A, Champions League e Coppa Italia.