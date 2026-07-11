Reggiana, ingaggiato islandese Jonsson

La Reggiana, retrocessa in serie C, comunica di avere acquisito a titolo definitivo l'islandese Kristofer Jonsson, che firma in granata un contratto biennale. Mezz'ala di piede destro, classe 2003 nato a Reykjavík, è approdato in Italia a Venezia nel 2021 per concludere il proprio percorso nel Settore Giovanile. Il passaggio alla Triestina in Serie C - dove incrocia il proprio percorso con quello di mister Attilio Tesser - lo porta ad affermarsi come uno dei punti di riferimento del club friulano, mettendo insieme in tre stagioni 74 presenze, con 4 gol e 2 assist. Jonsson conta diverse presenze anche nelle Nazionali giovanili islandesi dall'Under 15 all'Under 21, con le quali ha raccolto 26 presenze e 1 gol.