Reggiana, ingaggiato islandese Jonsson

11 Lug 2026 - 19:35
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La Reggiana, retrocessa in serie C, comunica di avere acquisito a titolo definitivo l'islandese Kristofer Jonsson, che firma in granata un contratto biennale. Mezz'ala di piede destro, classe 2003 nato a Reykjavík, è approdato in Italia a Venezia nel 2021 per concludere il proprio percorso nel Settore Giovanile. Il passaggio alla Triestina in Serie C - dove incrocia il proprio percorso con quello di mister Attilio Tesser - lo porta ad affermarsi come uno dei punti di riferimento del club friulano, mettendo insieme in tre stagioni 74 presenze, con 4 gol e 2 assist. Jonsson conta diverse presenze anche nelle Nazionali giovanili islandesi dall'Under 15 all'Under 21, con le quali ha raccolto 26 presenze e 1 gol.

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