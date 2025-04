Solo un traghettatore? Tudor ha buone possibilità di restare alla guida della Juve

Come può trovare una continuità, di gioco, risultati e credibilità, una società che ha cambiato 5 allenatori in 6 anni? Soprattutto, che cosa si chiede alla propria guida tecnica, oltre a vincere (che è l'unica cosa che conta)? Nella storia bianconera, anche nei periodi complicati, non si era mai vista una confusione come questa. Prima si decide di cambiare il tecnico che ha vinto 5 scudetti di fila perché si vuole puntare su un calcio più seducente. Arriva uno scudetto ma non basta. Allora si decide di affidarsi a una giovane bandiera che si porta a casa Coppa Italia e Supercoppa, che però non sono sufficienti per una conferma. E' il momento della restaurazione, con l'allenatore del 5 scudetti che torna in panchina e che, in tre anni, vince solo la Coppa nazionale. Ed è ancora rivoluzione. Si chiama il tecnico rivelazione, per gioco e risultati, dell'ultima stagione. Il fallimento è talmente grande che si decide per l'esonero a marzo, quasi un inedito nella Real Casa.