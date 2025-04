Vlahovic, Kolo Muani più altri due: Tudor vara la Juve a trazione offensiva

Quattro punti in due partite con il piazzamento Champions a un passo (o due, considerando che pure il terzo posto è tornato alla portata) ma la Juve vista a Roma ancora non basta a Igor Tudor. Se si è subito visto un cambio di atteggiamento rispetto all'ultima parte della gestione Thiago Motta, restano da risolvere ancora due aspetti che anche all'Olimpico hanno impedito di portare a casa i tre punti: i gol subiti da palla inattiva e i gol da segnare in attacco.