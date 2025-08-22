Lecce, dal Cordoba arriva il centrocampista Sala

In pieno fermento il mercato del Lecce. Dopo l'ufficialità dell'acquisto di Jamil Siebert, il club giallorosso rinforza ulteriormente il centrocampo. Nella tarda serata di oggi giungerà nel Salento il calciatore Alex Sala, che nella giornata di domani svolgerà le visite mediche, per poi sottoscrivere il contratto che lo legherà al sodalizio giallorosso. Sala, centrocampista spagnolo classe 2001, proveniente dalla formazione del Cordoba FC, nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze con 5 gol e 5 assist.
