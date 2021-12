Rivoluzione Barcellona a costo zero: contatti con Bernardeschi

SI PUO' TRATTARE

Il dt dei catalani e l'agente del giocatore hanno parlato a Torino. Il giocatore si svincola a giugno 2022

Il Barcellona ha messo nel mirino Federico Bernardeschi. Durante il viaggio a Torino per la premiazione del Golden Boy, gli emissari di mercato blaugrana hanno avuto diversi contatti con Federico Pastorello, nuovo agente del giocatore della Juventus con il contratto in scadenza a giugno 2022. Un incontro informale per studiare la possibilità di portare il giocatore al Camp Nou a parametro zero una volta finita questa stagione.

Dopo l'eliminazione ai gironi di Champions League e il precedente addio a Koeman con le chiavi della squadra affidate a Xavi, il Barcellona è in piena rivoluzione.

Nella prossima stagione un nuovo progetto partirà da zero e in questo potrebbe essere inserito il profilo di Bernardeschi, libero di trattare nuove destinazioni già da gennaio avendo il contratto con la Juventus in scadenza il 30 giugno 2022. Non è un segreto che con i problemi economici del club, la dirigenza del Barcellona sta valutando tutti i giocatori in scadenza a fine stagione.

Il primo contatto - come riporta Sport - tra il dt Mateu Alemany e Pastorello è stato esplorativo, ma nelle prossime settimane i contatti riprenderanno per valutare il da farsi.

Bernardeschi non ha trovato l'accordo per il rinnovo con la Juventus e la società bianconera, nell'eventuale trattativa, offrirebbe al giocatore uno stipendio abbassato rispetto all'attuale. La distanza però è importante.