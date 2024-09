Juventus, rinnovo Vlahovic un nodo da sciogliere in fretta

contatti continui

Per il rinnovo di Vlahovic si cerca l'intesa a cifre inferiori rispetto agli attuali 12 milioni. Il contratto scade il 30 giugno 2026

La Juventus di Thiago Motta si presenta alla ripresa del campionato dopo la sosta delle nazionali con tante certezze raccolte sul campo: sette punti, sei gol fatti, zero subiti e un primo posto in classifica con l'Inter che sembra già preannunciare un duello che durerà tutto il campionato. Alla Continassa bisogna però iniziare a fare i conti anche con qualche questione extra-campo e il rinnovo di Dusan Vlahovic sembrerebbe essere quella più importante.

Come viene riportato da La Stampa, l'accordo con il numero nove e il suo entourage è una questione che alla Continassa si vuole chiudere in fretta e gli elementi da tenere in conto per la fumata bianca finale sembrano tutti di natura economica. Dusan Vlahovic arrivò alla Juventus nel gennaio del 2022 dalla Fiorentina per 70 milioni di euro più altri 10 di commissioni e altrettanti bonus firmando un contratto con i bianconeri fino al 30 giugno 2026 da 7 milioni di euro a salire, che nella stagione appena cominciata sono diventati 12. La cifra è di gran lunga superiore alle nuove politiche societarie di Ferrero e Giuntoli ed è per questo che a Torino sono iniziate le riflessioni per poter portare a casa un accordo al ribasso.

Il punto di partenza per chiudere la questione rinnovo è la volontà comune del club e dell'entourage dell'attaccante di non voler entrare nell'ultimo anno di contratto senza prima aver trovato un accordo. I dialoghi con l'agente del serbo, Darko Ristic, sono iniziati ormai un anno fa e la Juventus è pronta a offrire un prolungamento di almeno una o due stagioni con uno stipendio leggermente inferiore anche se tra parte fissa e bonus si potrebbe arrivare comunque tra i 9 e i 10 milioni netti all'anno.

Questo sabato la Juventus giocherà a Empoli e proverà a portare a casa tre punti per mantenersi in testa alla classifica. A guidare l'attacco ci sarà Vlahovic già a quota due gol in campionato e con tanta voglia di fare bene anche in vista del ritorno in Champions League. Intanto, fuori dal campo, i contatti con il suo agente Ristic proseguono e sono in programma nuovi incontri con la società. I bianconeri vogliono arrivare all'accordo in tempi brevi anche per tenere il loro bomber concentrato su ciò che sa fare meglio: segnare e aiutare la Juventus a vincere.

