Il papà di Allegri racconta: "È un po' agitato, speriamo trovi qualcosa per allenare"

PARLA IL PAPà

Per il tecnico toscano non si è recentemente concretizzata l'ipotesi Benfica: niente incrocio con Di Maria

© Getty Images Massimiliano Allegri freme per tornare in panchina. Salutata la Juventus a giugno dopo la qualificazione alla Champions League e la vittoria in Coppa Italia, il tecnico livornese sta aspettando un'occasione. Lo ha confermato anche il papà Augusto, intervenuto a un evento in Toscana per ritirare un premio al posto del figlio 57enne: "Sta bene ma è un po' agitato - le parole raccolte dai media -. Gli piace allenare, speriamo trovi qualcosa".

Allegri, che ha ricevuto una proposta anche dall'Arabia Saudita mesi fa, è stato uno tecnici seguiti dal Benfica dopo l'esonero di Schmidt negli scorsi giorni. I lusitani hanno poi optato per il ritorno dell'ex Bruno Lage. Niente nuovo incrocio con Angel Di Maria, stella dei portoghesi, e per il quale Max non ha certo avuto solo sorrisi nel corso dell'esperienza alla Continassa con la Juventus.

