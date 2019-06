Psg in pole per De Ligt, porte aperte alla cessione di Marquinhos alla Juve

12/06/2019

Nuovo capitolo nella telenovela De Ligt . Il Psg è infatti piombato sul difensore dell'Ajax, mettendo a segno forse lo sprint decisivo per superare la concorrenza del Barça e assicurarsi uno dei talenti più seguiti d'Europa. Mino Raiola , agente del calciatore, è volato a Parigi per parlare col ds del Psg e chiudere l'accordo in tempi brevi. Affare che poi potrebbe anche aprire le porte alla cessione di Marquinhos alla Juve .

Barcellona, Juve o Psg? La querelle De Ligt sembra giunta dunque a una svolta, col club francese in pole e pronto a piazzare lo sprint decisivo per tesserare il capitano dell'Ajax. Con un blitz, il Psg ha superato tutte le altre concorrenti nella corsa al giovane centrale più ambito d'Europa e si prepara a chiudere in tempi stretti la trattativa. Al momento l'unico club che potrebbe rilanciare sembra il Barcellona, ma l'impressione è che i blaugrana non abbiano preso bene il lungo tira e molla del difensore e che potrebbero mollare la presa, lasciando campo libero ai parigini. Per mettere tutto nero su bianco con De Ligt a Parigi si attende solo l'arrivo di Leonardo, tornato in Francia dopo l'addio al Milan. Poi dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.



Annuncio che, di fatto, aprirebbe le porte anche a un nuovo scenario di mercato per Marquinhos. Con l'arrivo di De Ligt al Psg, infatti, il brasiliano potrebbe essere inserito nella lista dei giocatori in uscita. Situazione che la Juve sta seguendo con grande attenzione, pronta ad approfittare di eventuali occasioni per portare a Torino l'ex difensore della Roma e rinforzare il reparto arretrato con un elemento di grande affidabilità, esperienza e qualità. De Ligt al Psg "spinge" Marquinos verso la Juve.