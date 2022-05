Pogba torna a casa: accordo a un passo con la Juventus

MANOVRE BIANCONERE

Il francese preferisce i bianconeri alla ricca offerta del Psg: per lui pronto un triennale

Questa volta è vero: Paul Pogba è vicinissimo al ritorno alla Juventus. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, secondo cui il centrocampista francese avrebbe detto sì alla proposta bianconera preferendola a quella, ricchissima, del Psg e rinunciando a parte dei soldi che avrebbe incassato a Parigi pur di tornare a Torino. In particolare il Polpo avrebbe accettato un triennale a 7.5 milioni di euro, arricchito da bonus che potrebbero portarlo a incassare 10 milioni l'anno. Non esattamente la cifra messa sul piatto dai parigini, 14 milioni di euro, ma comunque un ingaggio molto importante.

La trattativa non è ancora chiusa, ma si tratterebbe di limare alcuni dettagli per arrivare all'attesa fumata bianca. La questione si potrebbe risolvere entro la fine del mese, dopo di che non resterà che attendere il ritorno ufficiale a Torino di Paul Pogba. Il francese sarebbe il primo grande rinforzo della nuova Juve, il centro del nuovo progetto bianconero e, soprattutto, l'uomo attorno al quale Max Allegri ricostruirebbe un centrocampo nelle ultime due stagioni molto deludente.

Nell'idea del tecnico toscano, Pogba agirebbe da mezzala con Locatelli davanti alla difesa e probabilmente Rabiot dall'altra parte. Una volta sistemata la mediana, si tratterebbe poi di puntellare gli altri reparti. Acerbi sostituirà di fatto Chiellini - con Rugani alla Lazio, ndr -, per l'attacco invece, sull'esterno destro, si attende il via libera di Angel Di Maria, con i noti problemi sulla durata del contratto di cui abbiamo parlato nei giorni scorsi. Più difficile la strada che porta a Ivan Perisic. Nelle ultime ore l'Inter ha infatti provato a rilanciare per convincere il croato a rinnovare. La partita non è chiusa, ma i nerazzurri sono in questo momento in vantaggio, senza trascurare la possibilità che Perisic possa alla fine scegliere la Premier League.