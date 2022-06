Pogba: "Punto cruciale della carriera, non posso sbagliare decisione"

MESSAGGIO ALLA JUVE

Il francese si rende conto che è arrivato a un bivio. I bianconeri sono a un passo, ma lui sa che sta per determinare il suo futuro

Ancora pochi giorni e poi sapremo, ufficialmente, se Paul Pogba ha deciso di tornare alla Juve. L'impressione è che il francese sia pronto a vestire di nuovo la maglia bianconero, ma di sicuro, dopo il flop al Manchester United, non può permettersi di sbagliare ancora, visto che a 29 anni questo potrebbe essere il suo ultimo grande contratto. "Oggi sono a un punto cruciale della mia carriera. Devo prendere delle decisioni importanti che determineranno il mio futuro. E non ho il diritto di sbagliare", ha detto nel corso della docu-serie a lui dedicata da Amazon Prime.

Vedi anche Mercato Tardelli: "Pogba? Ritorni difficili, ma ottimo acquisto" Tra un paio di settimane scadrà il suo legame con i Red Devils, "uno dei club più importanti al mondo", come lui stesso lo ha definito. Sembrava che il ritorno "a casa" dovesse coincidere con grandi trionfi e, invece, nei sei anni a Manchester ha vinto solo una Europa League e una Coppa di Lega inglese. Il suo talento, fisico e tecnico, non si discute, ma serve una scossa per rivedere il "Polpo" che aveva conquistato tutti poco più che ventenne. La sua speranza, e quella dei tifosi juventini, è che Torino possa dargliela.

L'accordo sembra ormai cosa certa e anche le voci di un interessamento del Psg e di altri club, pare unicamente di facciata. Allegri, insomma, può stare tranquillo: Pogba sta per fare la scelta giusta.