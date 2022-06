Pogba-Juve, ci siamo: manca solo l'ufficialità, tre anni di contratto a 7,5 milioni 

MANOVRE BIANCONERE

Il centrocampista francese è pronto a tornare a Torino, da oggi ogni momento potrebbe essere quello giusto per l'annuncio

Il Pogback è ormai vicino. Paul Pogba è a un passo dal tanto atteso ritorno a Torino e sarà lui, quindi, il primo grande colpo in casa Juventus per avviare la ricostruzione. Un legame che non si è mai spezzato quello tra il francese e i bianconeri dopo l'addio nel 2016. Non resta che definire i dettagli dell'operazione: tre anni di contratto a 7,5 - 8 milioni di euro a stagione, con l'ipotesi di un quadriennale nel caso venisse inserita anche l'opzione per un anno in più.

Vedi anche juventus De Ligt-Juve, futuro incerto: un rinnovo pieno di punti di domanda Sarà dunque decisivo l'ultimo incontro tra la società e Rafaela Pimenta, l'avvocatessa che cura gli interessi di Pogba e gli altri giocatori dell'entourage di Raiola dopo la sua scomparsa. Anche le possibili concorrenti si sono ormai fatte da parte. Il Real Madrid ha deciso di concentrarsi su quello che viene considerato l'erede di Pogba, cioè Aurélien Tchouameni del Monaco e anche l'ipotesi Psg sembra ormai tramontata, nonostante lo strapotere economico dei parigini e i rumors di un possibile arrivo di Zidane in panchina.

A confermare ulteriormente il ritorno di Paul ci sarebbero anche vari segnali che arrivano da fuori dal campo. Nei giorni scorsi infatti, alcuni vicini torinesi del fuoriclasse francese avevano segnalato alcuni lavori in corso all'interno della sua vecchia residenza, ma soprattutto dell'arrivo dell'intero parco macchine.

Dopo 6 anni lontano da Torino, si potrebbe dire che Paul è ormai pronto a riabbracciare i suoi vecchi compagni. Ma di quell'ultima stagione i superstiti sono pochi e molti di quelli rimasti hanno le valigie in mano. L'unico sicuro di restare è il nuovo capitano, Leonardo Bonucci, mentre per Rugani, Alex Sandro, Cuadrado e Morata l'avventura alla Juventus potrebbe essere ai titoli di coda. Pogba, però, ritroverebbe altri ex compagni, con cui però non condividerebbe il rettangolo di gioco: Padoin nello staff tecnico, Storari nella dirigenza e De Ceglie, che dal 2021 è collaboratore nelle giovanili del club.

POGBA POSTA FOTO IN BIANCONERO

"Non preoccuparti per il futuro, non è ancora arrivato. Preoccupati solo del presente e sfruttalo al meglio".