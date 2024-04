Perso Felipe, è caccia a un esterno alto: Greenwood e Martial nel mirino

MERCATO JUVENTUS

Con la beffa del brasiliano andato al Palmeiras, Giuntoli sta valutando altre alternative per il ruolo di laterale offensivo

Felipe Anderson torna in Brasile, al Palmeiras, e ora Giuntoli deve trovare una valida alternativa per il ruolo di esterno offensivo. La Juventus ha deciso di rinforzare quella parte di campo a prescindere da chi sarà l'allenatore della prossima stagione che però, a occhio e croce, valutando il mercato, sarà qualcuno portato a sviluppare un'idea di un calcio più proattivo che reattivo. I nomi più gettonati per il ruolo della vecchia ala, al momento, sono entrambi legati al Manchester United: Mason Greenwood e Anthony Martial.

Greenwood, attaccante inglese classe 2001, di proprietà dello United ma attualmente in prestito al Getafe, si è messo particolarmente in luce quest'anno nella Liga e i Red Devils stanno pensando a una cessione per evitare di perderlo a parametro zero la prossima estate (ha un contratto che scade nel 2025). I problemi sono essenzialmente due: il valore del giocatore (il Manchester avrebbe sparato una cifra intorno ai 35 milioni) e la concorrenza di molti club europei che lo hanno messo nel mirino.

Meno complicata, almeno teoricamente, la pista che porta a Martial. Innanzitutto è un parametro zero, visto che il suo contrattato con lo United scade in estate. Poi non è un mistero che l'attaccante francese voglia interrompere il suo rapporto i Red Devils. Già ci sono stati contatti tra la Juve e l'entourage del giocatore e l'unico ostacolo sarebbe l’ingaggio, superiore a 6 milioni di euro netti a stagione.