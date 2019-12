Perin saluta tutti: "La Juve è uno stato mentale"

L'ADDIO

Mattia Perin saluta la Juve dopo una stagione per tornare al Genoa. "Sono stato a contatto con campioni da cui ho imparato soprattutto cosa significhi 'dover vincere'. La Juventus è uno stato mentale, il mio primo Scudetto, una palestra di vita, rigore, un’occasione che non potevo farmi sfuggire - ha scritto il portiere su Instagram -. In tanti mi avete chiesto se dopo una stagione simile avessi rimpianto la scelta fatta... Mai, mai pensato!.

Nove presenze. l'ultima delle quali ad aprile contro la Spal, è il magro bottino del numero 1 originario di Latina in maglia bianconera, dove le cose evidentemente non sono andate come da attese. Chiuso da Szczęsny e frenato da un brutto infortunio alla spalla che in estate ha fatto saltare il trasferimento al Benfica, a 27 anni Perin ha deciso di ripartire dal club che per primo ha creduto in lui e dove si è tolto le maggiori soddisfazioni. Un addio senza sbattere la porta e senza polemiche.

