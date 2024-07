Per Koopmeiners c'è solo la Juve ma i due club devono trovare l'accordo

MANOVRE BIANCONERE

Il giocatore nerazzurro ha confermato la sua volontà di trasferirsi a Torino, il nodo cruciale della trattativa tra i due club è il prezzo del cartellino dell'olandese

Koopmeiners vuole la Juve, e basta. Il giocatore dell'Atalanta ormai da tempo si è promesso ai bianconeri e non ha intenzione di mollare il colpo. La Juve lo vuole a tutti i costi ma non che non ha intenzione di andare oltre i 40 milioni, nonostante il tesoretto che potrebbe accumulare dalla vendita di Soulé, con il suo futuro sempre più lontano da Torino. L’Atalanta però non molla e non ha intenzione di cedere a questo braccio di ferro: vuole 60 milioni.

Il nodo centrale resta l’accordo sul costo del suo cartellino. Qualche giorno fa un tifoso nel ritiro dell'Atalanta, a Zingonia, gli ha chiesto di non andare alla Juventus, il giocatore olandese non ha risposto infastidito, una situazione pesante che sta iniziando a pesare sia a Koopmeiners che al club bianconero. Qualcuno l’ha interpretato come un indizio di mercato, la certezza è che Koopmeiners si è promesso alla Signora e non sembra intenzionato a cambiare idea. Inoltre al momento non ci sono alternative, nessuno dei club interessati nei mesi scorsi si è fatto avanti in maniera concreta, mentre l’interesse della Juventus è ormai una certezza da tempo. Thiago Motta lo vuole a tutti i costi, è perfetto da piazzare sulla trequarti, alle spalle di Dusan Vlahovic e può dare qualità e bel gioco. Come finirà? Lo scopriremo presto.