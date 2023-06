Paredes saluta la Juve: "Anno difficile, fa male ma vi porterò sempre con me"

L'ADDIO

Il centrocampista argentino, con un post su Instagram, ufficializza il divorzio con la società bianconera

Mancava solo l'ufficialità, anche se tutti erano al corrente che la separazione tra Leandro Paredes e la Juventus sarebbe arrivata dopo l'ultima partita giocata dai bianconeri. Un rapporto mai davvero sbocciato tra un giocatore finito presto ai margini delle scelte di Allegri e l'ambiente Juve. Il destino del centrocampista argentino era praticamente già segnato dall'eliminazione dalla Champions League, che ha fatto svanire l'obbligo di riscatto da 22,6 milioni di euro da parte bianconera nei confronti del Psg, da dove Paredes è arrivato in prestito.

Questo il suo messaggio d'addio ai colori bianconeri: "È stato un anno molto difficile e fa male non riuscire a raggiungere gli obiettivi che avevamo, ma porto con me un gruppo di giocatori e persone incredibili. Volevo solo ringraziare i tifosi che mi hanno sempre sostenuto durante tutto l'anno, ma soprattutto ognuno di i miei compagni li porterò sempre con me".