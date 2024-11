Nico Gonzalez, il rientro slitta ancora: non è al 100%, col Milan non ci sarà

Dietrofront Nico Gonzalez alla Continassa. Secondo quanto riporta Tuttosport, l'argentino non avrebbe ancora smaltito completamente la lesione muscolare del retto femorale della coscia destra che lo tiene fermo dal 2 ottobre e, per evitare rischi, lo staff medico della Juve avrebbe deciso di far slittare ancora il suo rientro consigliando a Thiago Motta di non convocarlo contro il Milan. Situazione che allunga ulteriormente i tempi dell'infortunio, complicando i piani bianconeri a breve termine sull'argentino e su un suo possibile utilizzo anche come vice-Vlahovic.