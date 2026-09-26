Patric-Lazio, addio a un passo: lo aspetta Balotelli

Si avvia verso i titoli di coda l'avventura di Patric con la maglia della Lazio: il difensore spagnolo ha accettato la prospettiva di una risoluzione contrattuale con il club biancoceleste ed è già volato a Dubai per definire i dettagli del suo futuro. Per il 33enne è pronto un accordo biennale con l'Al Ittifaq, formazione di Serie B degli Emirati Arabi Uniti che conta già in rosa Mario Balotelli e Douglas Costa. Le parti stanno lavorando per limare gli ultimi dettagli prima dell'arrivo della firma, che ancora non c'è. Lo scrive Alfredo Pedullà.