Milan, a gennaio 40 milioni di euro per il difensore centrale

Il Milan non molla la presa su Gonçalo Inacio e pianifica un nuovo assalto per la sessione invernale di calciomercato dopo l'interesse mostrato ad agosto.
Il club rossonero aveva già trovato l'accordo economico con lo Sporting Lisbona sulla base di circa 40 milioni di euro, ma il trasferimento del difensore classe 2001 si era arenato per ragioni di tempo, poiché la società portoghese non era riuscita a individuare un sostituto all'altezza prima della chiusura delle liste.
Il Milan ripresenterà la medesima offerta da 40 milioni di euro a gennaio per regalare ad Amorim il rinforzo difensivo ritenuto fondamentale per compiere il salto di qualità. Lo scrive il Corriere dello Sport.