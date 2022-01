Nandez alla Juve se parte Bentancur. Ma Giulini avverte: "No contropartite"

LA TRATTATIVA

I bianconeri puntano il centrocampista del Cagliari ma vogliono prima vendere l'uruguaiano all'Aston Villa

L'Uruguay al centro dell'ultimo intreccio di mercato bianconero. La Juve vuole Nandez del Cagliari ma deve prima liberarsi di un centrocampista. Si pensava ad Arthur, cercato dall'Arsenal, ma Allegri non è più convinto di privarsi del brasiliano. La società, poi, preferisce incassare e l'ipotesi di poter vendere Bentancur all'Aston Villa per 30 milioni è particolarmente allettante. Ecco perché è questa la pista che sta prendendo sempre più piede.

Nel caso vada a buon fine la trattativa con gli inglesi, si cercherebbe di arrivare a Nandez con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il presidente del Cagliari Giulini è stato chiaro: "Finora non c'è stata nessuna offerta ufficiale e il tempo stringe. Noi non siamo interessati a contropartite tecniche, dobbiamo rientrare dall'investimento fatto otto fa per un giocatore che è importante per noi". Insomma, l'impressione è che con un'offerta congrua il Cagliari possa lasciare partire il suo gioiello.