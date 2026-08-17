L'Atalanta saluta Djimsiti: "Grazie di cuore Djimmi"

"Grazie di cuore, Djimmi". Così, chiamandolo col suo diminutivo, l'Atalanta ufficializza sul proprio sito web la cessione di Berat Djimsiti a titolo definitivo all'Al-Diriyah Football Club. Sei giorni fa, via Instagram, i saluti del giocatore via Instagram a società, città e tifosi. "Il 33enne difensore albanese chiude così un emozionante ciclo a Bergamo dopo aver vestito 334 volte la maglia nerazzurra e collezionato 10 reti. Numeri che hanno contribuito in maniera considerevole a scrivere la storia recente del Club, raggiungendo l'apice con la conquista del primo storico trofeo internazionale dell'Atalanta nella finale della UEFA Europa League del 22 maggio 2024, disputata da Djimsiti con la fascia di capitano", si legge nel comunicato del club nerazzurro. "La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club nerazzurro ringraziano sentitamente Berat, non solo per il suo contributo sul campo ma anche per l'impegno, la dedizione e l'attaccamento alla maglia, augurandogli le migliori fortune per questa nuova esperienza professionale e per il suo futuro", chiude la nota. Tre milioni il costo dell'operazione.