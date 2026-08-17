Retroscena Locatelli: "Ho fatto impazzire i miei agenti: per la Juve ho detto no all'Arsenal"

17 Ago 2026 - 13:53
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© italyphotopress

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"È stata totalmente una scelta di cuore. L'Arsenal è una squadra incredibile, con una grande storia, in un campionato importantissimo. Ma io volevo solamente la Juve, e la volevo già da un anno quando ci ero andato molto vicino. Non volevo ascoltare nessun'altra offerta, i miei agenti impazzivano: mi proponevano altre squadre, e io dicevo 'solo la Juve'". Così Manuel Locatelli, centrocampista e capitano della Juventus, in un'intervista esclusiva a 'Undici'. Quanto al tecnico Spalletti "appena è arrivato mi ha parlato, mi ha detto che aveva fiducia in me e che probabilmente in passato aveva sbagliato qualche scelta, cosa che ha detto anche pubblicamente. È stato fondamentale avvertire da subito questa fiducia da parte sua, mi sono messo subito a disposizione perché è la cosa giusta da fare con un allenatore. Lui è un mister forte, credibile, ha una mentalità vincente, un ingrediente indispensabile alla Juve". mal 171349 Ago 2026

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