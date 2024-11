Motta ha chiesto due difensori: Giuntoli al lavoro, stilato il listone

Con Bremer ai box e Cabal che rischia di star fuori per 7-8 mesi dopo l'infortunio riportato con la Colombia, Thiago Motta avrebbe chiesto due nuovi difensori a Giuntoli. Il dt della Juventus si è già attivato sondando varie piste, in Italia e all'estero. La priorità verrà data alle operazioni in prestito, ma attenzione a qualche possibile cessione per procedere subito con un investimento importante. In pole ci sono Skriniar (il problema è l'ingaggio) e Hancko, senza escludere piste italiane come quelle di Coppola, Pirola e Bertola. Nel listone anche Lucumì, ben conosciuto dal tecnico portoghese, e Dragusin, ex Genoa e adesso al Tottenham.