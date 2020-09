Milik vicino all'Everton: Juve pronta a dare l'assalto a Kean

DOMINO DEGLI ATTACCANTI

Il mercato della Juve continua ad essere strettamente legato alla situazione di Arkadiusz Milik. Dopo l'intoppo tra Roma e Napoli per arrivare a Dzeko, i bianconeri ora aspettano nuovi sviluppi sull'asse Napoli-Everton per riportare a Torino Moise Kean. Pirlo ha chiesto un'altra punta e l'ex bianconero corrisponde perfettamente al profilo chiesto dal Maestro per completare la rosa. Un domino da incastrare in tempi stretti, anche se la svolta ormai sembra vicina. Se l'affare tra il club di Ancelotti e De Laurentiis per Milik dovesse andare in porto come sembra, l'Everton poi libererebbe infatti Kean per la Juve.

Numeri alla mano, stando a Tuttosport, il club inglese sarebbe pronto ad accontentare le richieste del Napoli per l'attaccante polacco, mettendo sul piatto 25 milioni di euro per la punta che piace anche al Tottenham. Cifra che sbloccherebbe la situazione e consentirebbe alla Juve di dare poi l'assalto definitivo a Kean, pronto a lasciare la Premier e a tornare in Serie A per convincere Mancini a portarlo agli Europei. Come per Dzeko, dunque, la chiave del mercato bianconero continua a essere Milik.

