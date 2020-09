Milik, futuro ancora da scrivere. L'ultima ipotesi si chiama Everton 

FUORI DAL PROGETTO

Da promesso sposo di Roma e Juventus a esubero nel Napoli di Gattuso, che in un attacco, con Mertens, Petagna e Osimhen, non vede più Arkadiusz Milik all'interno del progetto tecnico. L'ultima voce di mercato sull'attaccante riguarda l'Everton di Carlo Ancelotti, che si sarebbe fatto avanti nelle ultime ore con la dirigenza azzurra. Il presidente De Laurentiis sembra intenzionato a rinnovare il contratto del polacco per poi lavorare sulla formula del prestito oneroso.

Nel club di Liverpool Milik ritroverebbe un allenatore che lo conosce bene, avendolo già avuto per un anno e mezzo proprio a Castel Volturno. L'Everton non è però l'unico club inglese ad aver mostrato interesse per il centravanti. Anche il Tottenham negli scorsi giorni si è fatto avanti per avviare una trattativa attraverso l'intermediario internazionale Fabrizio De Vecchi.

Un altro nodo da sciogliere è rappresentato dall'ingaggio: Milik ha rifiutato 4,5 milioni dal Napoli, probabilmente convinto del suo immediato trasferimento. L'entourage del giocatore parte da una richiesta di 5 milioni a stagione, resta da capire se i club interessati al giocatore siano disposti o meno ad arrivare a tale cifra.