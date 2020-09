Juventus, Kean torna in bianconero. Si va verso il prestito

JUVENTUS

Moise Kean atto secondo. Già, perché l'attaccante dell'Everton è sempre più vicino al ritorno alla Juventus. Contatti tra le due società per quanto riguarda la formula da scegliere, ma c'è l'ok del giocatore a un ritorno a Torino per completare l'attacco in vista della partenza della stagione. Un reparto offensivo che vedrà insieme, appunto, non solo Cristiano Ronaldo, ma anche Kean e quasi sicuramente anche Edin Dzeko. Per quanto riguarda la formula da scegliere: la Juventus, come riporta Goal.com, vuole un prestito senza obbligo di riscatto, mentre il club londinese ha in mente una cessione a titolo definitivo.