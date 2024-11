Mercato Juventus, Zirkzee si propone per gennaio

L'arrivo a Manchester del tecnico Amorin, si legge, avrebbe aperto il caso: l'attaccante olandese, a lungo inseguito in estate dalla Vecchia Signora, avrebbe chiesto ai suoi agenti di trovargli una sistemazione prima che sia troppo tardi, possibilmente già a gennaio. Non è un segreto che la Juve sia a caccia di un attaccante (Milik non tornerà certo prima di metà dicembre) e alla Continassa non ci sarebbero dubbi sulle qualità del giocatore, che nel mercato estivo è sfumato perché il Bologna voleva una cessione a titolo definitivo (lo United l'ha pagato 42 milioni) ma ora potrebbe arrivare a Torino in prestito.