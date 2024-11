Juve, l'emergenza attacco è un problema serio: per gennaio spunta l'ipotesi Schick

L'idea, come riporta la Gazzetta dello Sport, è quella di ottenere condizioni vantaggiose dai tedeschi: come un prestito o qualche formula creativa. L'ostacolo più grande è legato alla possibilità di trovare un'intesa che possa soddisfare il Bayer, perché, per il resto, ci sono solo aspetti vantaggiosi per la Juventus. Per prima cosa Schick ha uno stipendio in linea con i nuovi parametri bianconeri, in più conosce la Serie A e soprattutto è un giocatore tecnico e duttile, in grado di muoversi come attaccante centrale, trequartista, esterno o seconda punta. Insomma una sorta di Zirkzee 2.0, capace di adattarsi a qualunque richiesta del suo allenatore.