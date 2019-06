Mercato Juventus, torna di moda Pogba

04/06/2019

In attesa di annunciare il nuovo allenatore, la Juventus al lavoro per un faro a centrocampo. La dirigenza bianconera si era mossa per tempo trovando un accordo con Sergej Milinkovic-Savic già prima della fine del campionato ma, nonostante lo spiraglio lanciato ieri da Lotito , le divergenze sulla valutazione del serbo pesano sull'affare. La Juve mette sul piatto 60 milioni di euro, la Lazio mira ai 90: ecco perché è tornato di moda Paul Pogba.

Il centrocampista francese non è semplice fumo negli occhi del presidente biancoceleste per spingerlo ad abbassare le richieste, anzi sarebbe la prima scelta di Paratici. Il problema è che il Manchester United ha sempre chiesto una cifra superiore ai 100 milioni di euro, ecco perché il radar si era spostato sulla Capitale, sperando di accaparrarsi Milinkovic-Savic praticamente alla metà del francese.



Ma se la Lazio punta a quota 90, tanto vale concentrarsi su Pogba, che ha già dato disponibilità di massima alla società in cui è diventato grande e, parole sue, dove si trova come in famiglia. Oltretutto con i Red Devils si potrebbe pensare di abbassare la quota fissa inserendo come contropartita Paulo Dybala: il sondaggio di Paratici è partito, la partita per il centrocampo è doppia. Un altro rebus da risolvere in questa estate di mercato bianconera fin qui contraddistinta dai bivi e spesso con la Premier League di mezzo.