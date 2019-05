POGBA: "ALLA JUVE COME IN FAMIGLIA"

21/05/2019

Paul Pogba è uno degli ex bianconeri tornati a Torino per festeggiare il ritiro di Andrea Barzagli. Il centrocampista del Manchester United, riporta Tuttosport, è rimasto legato alla Juventus tanto da ripetere: "Qui sto come in famiglia". Difficile un riacquisto da parte di Paratici ma, se ci sarà uno spiraglio, la Juve ci proverà.