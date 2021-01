Mercato Juventus, preso Abdoulaye Dabo: rinforzo l'Under 23

per l'u23

Se ieri Fabio Paratici ha dribblato i discorsi relativi a nuovo attaccante e Locatelli, la Juventus batte comunque il primo colpo del suo mercato di gennaio anche se per dare un rinforzo all'Under23 allenata da Zauli. Tutto fatto e visite mediche odierne per Abdoulaye Dabo, esterno offensivo che può agire anche da trequartista, classe 2001, che arriva in prestito con diritto di riscatto dal Nantes. Getty Images

Il francese - che nel 2016 era entrato nella storia del Nantes diventando il più giovane calciatore ad aver firmato un contratto da pro, a 16 anni - milita nella squadra B del club francese, con cui sta disputando il il Championnat National 2: nel 2018 due presenze in Ligue 1, poi non è più riuscito a ritagliarsi spazio nella prima squadra.

Anche nella Juve inizierà nell'U23 in Serie C per poi cercare di mettersi in mostra e magari convincere Pirlo a dargli una chance. Preferisce partire partire da destra ma può giocare anche a sinistra o dietro le punte: buon dribbling, era nato centrocampista ma poi ha spostato il suo raggio d'azione più verso la porta avversaria.