Mercato Juventus: Pjanic titolare col Barça, ma resta in vendita. Avanti per Locatelli

IDEE IN MEZZO

Sul bosniaco c'è anche il Tottenham dell'ex Paratici. Il Sassuolo non abbassa le pretese, ma tratta

La Juventus non ha abbandonato l'idea di riportare in bianconero Miralem Pjanic, ma da Barcellona arrivano segnali contrastanti. Se è dato per assodato il fatto che la società catalana sia interessata a scaricare il bosniaco dopo una sola stagione, il fatto che il tecnico Koeman abbia schierato Pjanic titolare nell'amichevole contro il Nastic ha mischiato un po' le carte. Difficile che il Barça cambi strategia, ma sul giocatore la Juventus non è da sola: a condizioni favorevoli anche il Tottenham dell'ex ds Paratici è pronto a fare un'offerta.

La priorità però per il centrocampo di Allegri resta Manuel Locatelli con il giocatore del Sassuolo che ha fatto capire in tutti i modi di voler accettare solo la destinazione bianconera. La società neroverde però è ancora salda sulla propria richiesta economica, disposta a parlare della formula - se prestito annuale o biennale, oneroso o meno - ma non del fatto che l'eventuale riscatto dovrà essere certo.

Il primo no alla Juventus è arrivato alla proposta di 5 milioni all'anno per il prestito biennale più 25 milioni e bonus per il diritto di riscatto. Il Sassuolo come detto non solo vuole l'obbligo, ma vuole ricavare almeno 40-45 milioni forte anche dell'interesse dell'Arsenal che a quelle cifre è disposto ad arrivare. Locatelli però vuole la Juve e il Sassuolo è costretto a trattare, ma senza svalutare il proprio giocatore: la richiesta è di 8-10 milioni per il prestito oneroso e altri 35 per il riscatto obbligatorio.