Tiago Djaló in, Kean out: il centrale è in arrivo, Moise tra Monza e Firenze

JUVENTUS

I bianconeri verseranno un piccolo indennizzo per il difensore portoghese, la punta via in prestito.

Un colpo in arrivo e uno in uscita. Cristiano Giuntoli muove le fila del mercato della Juventus e si appropinqua a dare il benvenuto a Tiago Djaló, sempre più vicino ad approdare al Torino dal Lille. Un rinforzo dal sapore particolare vista la concorrenza dell'Inter, anticipata per giugno: in queste ore i dirigenti bianconeri stanno definendo gli ultimi dettagli del contratto da 4 anni e mezzo del portoghese ex Milan. Allegri si prepara così ad accogliere un volto nuovo alla Continassa, ma pure a perdere un pezzo davanti: Kean, causa esplosione di Yıldız, è ai saluti. A contenderselo, per ora, Monza e Fiorentina. L'addio sarà in prestito.

Kean, 23 anni, pretende spazio: vuole giocarsi le sue carte in vista dell'Europeo con l'Italia. In casa Juve nessuno è contrario e c'è l'ok alla partenza. Ma attenzione all'ingaggio netto da 3 milioni di euro: il classe 2000 rischia di essere prigioniero di se stesso. Assai probabile che il club piemontese si ritrovi costretto a contribuire allo stipendio del bomber nato a Vercelli in caso di passaggio a club di medio livello. Proprio di stipendio sta discutendo in queste ore Giuntoli con l'entourage di Tiago Djalò: blindato l'accordo col Lille, che riceverà subito 3,5 milioni di euro e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Il centrale, reduce da un pesante infortunio, ossia la rottura del legamento crociato, avrà bisogno di un po' di tempo a Torino per rimettersi a pieno prima di essere pienamente disponibile.