Mercato, Juventus-Kaio Jorge ci siamo: trovata l'intesa col Santos

ACCORDO A UN PASSO

La società bianconera investirà circa 4 milioni di euro per l'attaccante brasiliano

Kaio Jorge sarà il prossimo attaccante della Juventus. La società bianconera e il Santos proprietario del cartellino del giocatore in scadenza a dicembre hanno trovato un accordo per trasferire il brasiliano in Italia subito, senza aspettare il 2022. Nei prossimi giorni dovrebbero arrivare novità importanti che porteranno all'ufficialità. L'accordo prevede un esborso immediato di 1.5 milioni, 1.5 nel 2022, più uno di bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

I dettagli saranno resi noti solamente una volta completata l'operazione, ma Juventus e Santos dopo giorni di trattative sembrano aver finalmente trovato la quadra. L'esporsi del presidente della società brasiliana - "siamo costretti a venderlo" - ha velocizzato l'addio di Kaio Jorge che dal canto suo ha da subito detto di voler attraversare l'Atlantico prima della scadenza contrattuale.

Se la cifra totale dell'operazione dovrebbe toccare quota 4 milioni con lo scattare dei bonus, nell'accordo il Santos avrebbe ottenuto anche la prelazione in caso di rientro in Brasile in prestito del giocatore e una percentuale del 5% sulla futura rivendita della Juventus se la cifra sarà superiore alla parte fissa incassata nell'operazione (3 milioni di euro).