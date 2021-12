Mercato Juventus, intrigo col Barcellona: Morata via, ipotesi Depay

LO SCENARIO

Xavi ha sentito lo spagnolo, che vuole partire. I bianconeri si coprirebbero con l'olandese, in uscita

Non solo de Ligt, c'è un altro pezzo della Juventus che piace a Xavi e al Barcellona: Alvaro Morata. Il tecnico dei catalani ha incassato il sì dell'attaccante spagnolo e il Barça potrebbe "pagarlo" all'Atletico Madrid (proprietario del cartellino) scontando i 40 milioni che i Colchoneros dovrebbero sborsare per riscattare Griezmann. E la Juve? Si parla di Dembélé ma anche di Depay. Getty Images

Secondo AS la macchina si è già messa in moto: Xavi ha parlato con Morata, che ha aperto alla cessione ed è disposto ad abbassarsi l'ingaggio visto che "non si sentirebbe più a suo agio nella Juventus". L'allenatore dei catalani ha prospettato all'attaccante un progetto a lungo termine, ha intenzione di renderlo la punta titolare del Barça che non a caso ha proposto all'Atletico Madrid di pagare i 40 milioni pattuiti con la Juventus per il riscatto di Morata con i 40 che i Colchoneros dovrebbero dare ai blaugrana per comprare Griezmann a titolo definitivo.

Tutto torna? Sì, almeno in casa degli spagnoli. Ma la Juve così avrebbe una punta in meno da qui a fine stagione. AS rilancia le voci Scamacca e Milik ma bisogna capire i margini di manovra del club bianconero a gennaio. I bianconeri hanno pagato 10 milioni all'Atletico per il primo anno di prestito di Morata e 10 per il secondo: se però Alvaro andasse via del previsto, vorrebbero quantomeno un risarcimento economico.

Nella intricata trattativa sarebbe di nuovo il Barça ad offrire la soluzione, proprio quel Depay già cercato l'anno scorso quando si era svincolato a zero dal Lione. Il classe 1994 guadagna 5 milioni (aveva accettato di ridursi lo stipendio per le difficoltà economiche dei blaugrana) quindi dal punto di vista dell'ingaggio sarebbe più che abbordabile per la Juve. Due casomai sono i punti da affrontare: le condizioni fisiche visto che al momento è infortunato al bicipite femorale della coscia destra e il parere di Allegri che gradirebbe una prima punta più fisica.