Mercato Juventus, Haaland è vicinissimo

Dopo la delusione della sconfitta in Supercoppa e la stangata arrivata per Bentancur, Sarri, Nedved e Paratici, la Juventus si tuffa sul mercato e mette le mani su Erling Braut Haaland, attaccante anglo-norvegese del Salisburgo che è la grande rivelazione della prima parte della stagione avendo già segnato 28 gol in sole 22 presenze. Secondo 'Tuttosport' e il 'Corriere dello Sport', che lanciano la notizia in prima pagina, il gioiello norvegese classe 2000 sarà il primo regalo che Sarri troverà sotto l'albero.