Supercoppa Italiana, prima finale persa da Cristiano Ronaldo dopo 12 vittorie consecutive

La Supercoppa Italiana vinta dalla Lazio a Riad è a suo modo storica - anche se in senso negativo - per Cristiano Ronaldo: il portoghese ha infatti perso la prima finale dopo 12 vittorie consecutive. Era dal 2014 che CR7 non mancava il successo nell'ultimo atto di una manifestazione: tre Champions League, tre Coppe del Mondo per Club, due Supercoppe Europee e una Supercoppa di Spagna con la maglia del Real Madrid, la Supercoppa Italiana 2018 con la Juventus più Europeo e Nations League con il Portogallo.