Juve stangata: Bentancur squalificato per tre giornate

Piove sul bagnato in casa Juve. Dopo la sconfitta nella Supercoppa italiana, è arrivata la stangata da parte del giudice sportivo per Rodrigo Bentancur. Al centrocampista dell'Uruguay sono state comminate tre giornate di squalifica e 10mila euro di multa: una per essere stato espulso per doppia ammonizione nel corso della finale con la Lazio e altre due, più l'ammenda, "per avere inoltre, avvicinatosi faccia a faccia con fare minaccioso al quarto ufficiale, proferito nei confronti delle stesso un'espressione volgare ed insultante".