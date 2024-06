Mercato Juventus: bloccato Greenwood, per l'inglese i bianconeri sono la priorità

ALL'ATTACCO

Il centrocampista inglese è reduce dall'ottima esperienza al Getafe. Il Manchester United lo valuta 50 milioni di euro

Non solo Douglas Luiz per il centrocampo, la Juventus si sta muovendo con decisione anche su un altro obiettivo di qualità: Mason Greenwood. L'esterno inglese, reduce dal prestito al Getafe (10 gol) dopo i problemi avuti in patria, è un obiettivo concreto della società bianconera che lo ha contattato e bloccato, ricevendo il gradimento all'affare del giocatore. Per impostarlo però bisogna parlare con il Manchester United che valuta il calciatore 50 milioni di euro.

L'entourage del giocatore ha confermato alla dirigenza bianconera la priorità come destinazione, ora toccherà a Giuntoli trovare il modo e il tesoretto per completare un'operazione onerosa e che non può non prescindere da una cessione eccellente come potrebbe essere quella di Chiesa o di Soulé.

La strategia della Juventus è quella di abbassare la parte fissa dell'accordo da trovare con i Red Devils piazzandosi intorno ai 30 milioni di euro a cui aggiungere svariati bonus.