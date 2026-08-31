Dall'Italia all'Arabia Saudita quando chiude il mercato estivo 2026

Se in Italia il calciomercato estivo chiuderà domani 1 settembre alle ore 20, non è così per altri Paesi. La Germania anticipa di un giorno, lo stop arriverà stasera alle 19. Francia e Portogallo seguono date e orari della Serie A mentre in Spagna e Inghilterra domani il termine ultimo per le trattative è spostato alle 23.59. Per l'Olanda (così come l'MLS) stop mercoledì 2 settembre, il giorno dopo Scozia e Austria. In Turchia il gong sarà venerdì 4 settembre. In Arabia Saudita si va addirittura sino a lunedì 12 ottobre.