Monza, ufficiale l'arrivo di Ziolkowski dalla Roma

Jan Ziolkowski è un nuovo calciatore del Monza.
Il difensore polacco arriva dalla Roma a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con diritto di riscatto a favore del Club biancorosso.
Nato a Varsavia il 5 giugno 2005, cresce nelle giovanili del Polonia Varsavia.
Nel 2022 approda al Legia Varsavia, con cui esordisce tra i professionisti nel 2023-34, collezionando 3 presenze nel campionato polacco.
Nel 2024-25 debutta anche in Europa, giocando 6 gare di Conference League e chiudendo la stagione con 19 partite in campionato.
Nell’estate 2025 viene acquistato dalla Roma con cui esordisce in Serie A il 28 settembre contro l’Hellas Verona.
Alla sua prima stagione in Italia scende in campo 18 volte in campionato e debutta anche in Europa League, dove colleziona 4 presenze.
Difensore centrale dal fisico imponente, duttile e abile nell’impostazione, vanta anche 3 presenze con la Polonia.
Un altro prospetto giovane di grande qualità per il nuovo Monza.
Benvenuto Jan!