Mercato Juve: Pellegrini verso la Premier, Fagioli pronto al rinnovo

MERCATO JUVE LIVE

TEMPO REALE

Per l'esterno difensivo in pole c'è Cambiaso. Di Maria, sì più vicino. Il Chelsea offre Werner per de Ligt

AI DETTAGLI PER DI MARIA: L'ARGENTINO PRONTO A DIRE SÌ

Angel Di Maria è a un passo dal vestire la maglia della Juventus. Dopo settimane di attesa, l'argentino si sarebbe convinto ad accettare la proposta di contratto della società bianconera: un anno a 7 milioni di euro netti, come chiedeva il Fideo. Impossibile convincerlo a firmare un biennale per sfruttare le agevolazioni del Decreto Crescita.

JUVE: FAGIOLI RINNOVERÀ FINO AL 2026

Nicolò Fagioli, tornato alla Juve dopo un anno di prestito alla Cremonese, rinnoverà a breve con i bianconeri fino al 2026. Sulle sue tracce il Parma.

RAMSEY, NIENTE ACCORDO CON IL KARAGUMRUK DI PIRLO

Aaron Ramsey era stato accostato al Fatih Karagumruk di Andrea Pirlo, ma la trattativa è naufragata in tempi brevi come ha confermato il presidente del club turco, Suleyman Hurman. "Abbiamo parlato con Ramsey, cercavamo un accordo, ma poi ci siamo arresi", ha detto al Sun.

PELLEGRINI VERSO LA PREMIER, TESORETTO PER CAMBIASO

Luca Pellegrini fa le valigie per andare a giocare in Premier League. Allegri ha dato via libera alla cassione e il Fulham sembra pronto a chiudere per una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Soldi che il club bianconero vorrebbe investire nell'acquisto di Cambiaso, giovane del Genoa che era anche nelle idee dell’Inter. I contatti delle ultime ore hanno però fatto guadagnare posizioni ai bianconeri, che ora sono in netto vantaggio: il Genoa chiede 10 milioni di euro, ma valuta anche contropartite tecniche come per esempio Dragusin, che l’anno scorso ha giocato in A con la maglia della Salernitana.

DI MARIA, CRESCE L'OTTIMISMO

La telenovela Juve-Di Maria potrebbe essere vicina alla conclusione. Secondo Tuttosport, le parole pronunciate dal Fideo a ESPN sottintendono l'apertura probabilmente decisiva da parte del giocatore argentino: da Torino filtrerebbe nuovo ottimismo sulla trattativa fra Di Maria e la Juve e ora- scrive il quotidiano - il sì sarebbe molto più vicino. I nomi delle altrenative sono sempre i soliti: Kostic, Berardi e Zaniolo.

DI MARIA: "JUVE IL CLUB PIU' GRANDE D'ITALIA, STO RIFLETTENDO"

"No, questa non mi interessa". È la reazione di Angel Di Maria alla vista della maglia della Roma, mostratagli dal presentatore del programma di Espn 'Playroom', che tira puoi fuori una casacca della Juventus. "Questa arriva a proposito - è la reazione del 'Fideo' , che così esce allo scoperto -. È il club più grande d'Italia, ed è una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo, però mi concentro di più sulle vacanze e la famiglia".

IL CHELSEA OFFRE WERNER PER AVERE DE LIGT

Juve e Chelsea si stanno parlando dopo che i Blues si sono fatti avanti seriamente per De Ligt. Se si dovesse trovare un accordo per la cessione del difensore olandese richiesto da Tuchel, a Torino potrebbe arrivare Timo Werner come contropartita tecnica. Il giocatore avrebbe già dato il suo ok al trasferimento e i bianconeri (decisi comunque a trattenere l'ex Ajax) gradirebbero il tedesco, che prenderebbe il posto di Morata. La distanza, invece, è sul conguaglio a favore della Juve, ritenuto ancora troppo basso dalla Signora, che non intende privarsi di De Ligt se non alle sue cifre.