Di Maria mette in attesa la Juventus: "E' il più grande club d'Italia, ma sto riflettendo"

JUVENTUS

Il Fideo ha confermato l'interesse dei bianconeri: "E' una delle squadre che mi cercano"

Juventus e Angel Di Maria è un matrimonio che s'ha da fare, ma le tempistiche non saranno brevi. A confermare i contatti è stato lo stesso giocatore argentino: "La Juve è una delle squadre interessate a me ed il più grande club d'Italia" ha commentato, ma senza esporsi: "Mi vuole, ma ora mi concentro su famiglia e vacanze". Dall'entourage del giocatore filtra ottimismo, ma Di Maria ha chiesto altro tempo per valutare bene le opzioni sul tavolo.

Opzioni tra le quali non c'è la Roma, almeno non per il Fideo. Nel corso dell'intervista a ESPN, di cui è stato pubblicato un filmato, al giocatore è stata proposta una maglia della Juventus "Arriva a proposito!" e una giallorossa alla quale però ha commentato chiaramente: "No, questa non mi interessa".

Che sia destinato al bianconero o all'estero, considerando la voglia di tornare in Argentina tra un anno e quindi escludendosi di fatto dai vantaggi del Decreto Crescita, dall'entourage del giocatore è filtrato ottimismo su una conclusione positiva delle chiacchiere in chiave Juventus. Servirà tempo però, quello chiesto dallo stesso Di Maria per godersi famiglia e vacanze prima di prendere una decisione importante.