Mercato Juve: inizia il countdown per Pogba e Di Maria

A giorni l'annuncio del francese e dell'argentino. Il Chelsea rilancia per De Ligt, Cambiaso a giorni in bianconero

POGBA E DI MARIA IN ARRIVO

Quella che inizierà domani sarà la settimana di Paul Pogba e Angel Di Maria alla Juve. Prima toccherà al francese arrivare alla Continassa, poi l'argentino. I due si uniranno subito al gruppo per iniziare la preparazione con il resto dei nuovi compagni.

NON BASTANO 80 MILIONI PER DE LIGT

Il Chelsea insiste per De Ligt, ma ancora non ha fatto l'offerta giusta. La Juve, infatti, non scende sotto gli 80-90 milioni di euro più bonus, mentre i Blues finora non si sono spinti oltre gli 80 tutto compreso. A Torino, comunque, sperano che si inserisca anche il Manchester City, in modo da dare vita a un'asta. Sull'olandese potrebbe poi esserci l'interesse dello United dell'ex allenatore di De Ligt, ten Hag.

CAMBIASO A GIORNI IN BIANCONERO

Andrea Cambiaso sta per diventare un giocatore della Juve. I bianconeri hanno trovato l'accordo con il Genoa: circa 4 milioni di euro più Dragusin. L'ok appena il difensore romeno tornerà dalle vacanze.

DISTANZA COL FULHAM PER LUCA PELLEGRINI

Luca Pellegrini resta nel mirino del Fulham, ma per il momento la distanza tra domanda e offerta è ancira ampia. Gli inglesi non vogliono salire sopra i 10 milioni di euro, mentre la Juve ne chiede 12. La trattativa, comunque, è avviata.

ZANIOLO: L'INTESA CON LA ROMA E' VICINA

Secondo quanto riporta il Corriere dello sport, la Juventus è in pole position nella caccia a Zaniolo. La Roma non abbassa la richiesta di 50/60 milioni, ma è disposta a prendere in considerazione anche operazioni basate su contropartite tecniche e la Juventus, con le possibili uscite di De Ligt o Rabiot, può fare un’offerta. La formula potrebbe essere il prestito con obbligo di riscatto, 10 milioni subito, più 40 pagabili in due anni.

PAREDES IN POLE PER LA REGIA

La Juve pensa al regista il nome in pole è quello di Leandro Paredes, in scadenza con il Psg nel 2023. Lo riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport. C’è l’apertura dei francesi, che chiedono 20 milioni di euro come base. Ma il jolly potrebbe essere Kean, che potrebbe tornare a Parigi.

DI PARDO AL CAGLIARI

Alessandro Di Pardo, centrocampista classe 1999 nell'ultima stagione in forza al Cosenza, è stato ceduto al Cagliari. "Il Cagliari Calcio è lieto di annunciare l’acquisto del diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Di Pardo che si trasferisce dalla Juventus in prestito con diritto di riscatto e obbligo in caso di promozione in Serie A".