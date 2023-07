Lukaku, ennesima frecciata social: "Normale essere trascurati, attendi l'accordo..."

SU INSTAGRAM

Il belga cita una frase del rapper DMX nella sua bio di Instagram: "Il rispetto non è atteso, ma viene dato"

Il futuro di Romelu Lukaku continua a essere un enigma e i messaggi che manda il belga non contribuiscono certo a dipanare la matassa. L'ultimo arriva direttamente dalla sua bio di Instagram, appena cambiata: "Il rispetto non è previsto ma è dato, perché è reale. Essere trascurati è la norma, aspettalo, l'accordo...". La frase è tratta dal brano How's it Goin' Down del rapper americano DMX, ma può facilmente essere interpretata in chiave mercato, come d'altronde tutte le frecciatine mandate via social negli ultimi giorni.

Prima il riferimento all'odio e alle bugie raccontate, quindi quel "non fidarti di nessuno" subito cancellato dalle storie, ora la citazione sibillina, come a voler lasciare intendere che qualcosa bolle in pentola e che nonostante le tante critiche ricevute nelle ultime settimane, presto arriverà il suo momento.

La situazione, in ogni caso, resta piuttosto bloccata: il Chelsea vuole liberarsi di lui, la Juventus è interessata (Allegri lo ha messo in cima alla lista dei desideri per quanto riguarda gli attaccanti), ma deve prima vendere e al momento non ci sono trattative caldissime in uscita, né sul fronte Vlahovic, né su quello Chiesa. Con l'Inter non sembrano davvero esserci margini per ricucire, mentre l'Al Hilal resta all'orizzonte: gli arabi hanno pronta una maxi offerta per lui e per i Blues, ma Big Rom è convinto di potersi ancora giocare le proprie carte nel calcio europeo.

