Lukaku, un post tira l'altro: "Non fidarti di nessuno"

BOMBER DEI SOCIAL

Big Rom ancora molto attivo e polemico su Instagram: nel mirino quanti hanno ricostruito la trattativa fallita con l'Inter

© instagram Il passo da bomber sul campo a campione dei social è brevissimo. Lunga è invece la scia di rabbia che lo accompagna, dalla inattesa rottura con l'Inter fino alle voci di un suo accordo con la Juventus. In mezzo, fino a questa sera, molte parole affidate a Instagram. Prima, qualche giorno fa, l'eloquente "quando l'odio non funziona cominciano a dire bugie". Questa volta, invece, un "trust nobody", "non fidarti di nessuno", durato il tempo di un rapido ripensamento ma immediatamente intercettato dai suoi molti follower. Nel mirino di Big Rom i soliti noti. Per essere precisi, quanti, tra addetti ai lavori e giornalisti, hanno raccontato una verità sul "caso Inter-Juve" che evidentemente a lui non torna affatto.

Il tutto nel mezzo di una situazione a metà strada tra il grottesco e il "tragico", perché in fin dei conti questa storia avrebbe dovuto avere per tutti un epilogo diverso. Invece dall'amore eterno dichiarato per l'Inter, si è passati alle ripicche e ai messaggi criptati. Senza, peraltro, riuscire a trovare una destinazione degna per il suo futuro.

Intanto Big Rom pubblica foto mentre si allena, perché la sua vita social è diventata intensa anche in questa direzione, si becca qualche like da ex compagni e, in qualche modo, la sponda di Skriniar, un altro che ha parlato di atteggiamento dell'Inter un po' particolare nel momento in cui è saltata la trattativa per il rinnovo e si è cominciato a concretizzare il suo trasferimento, da svincolato, al Psg.

Fatto sta che, in attesa che torni a far parlare di sé sul campo, Lukaku non smette di farsi notare su Instagram. In attesa della chiamata giusta - magari proprio della Juve - o di una scelta di vita che lo porti nella ricca Arabia Saudita.

