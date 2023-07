Lukaku, il ritorno in Italia si complica: l'Al-Hilal può tornare alla carica

FUORI DAL PROGETTO

L'Arabia Saudita può 'salvare' Big Rom: per la punta è difficile anche la pista che lo conduce alla Juventus

Sono ore cruciali per il futuro di Romelu Lukaku. Il ritorno all'Inter è saltato e adesso anche la strada che lo conduce alla Juventus si è messa in salita. Il motivo? La 'contestazione' dei tifosi bianconeri che oggi, al JMedical, hanno intonato dal contenuto dal contenuto molto chiaro "Noi Lukaku non lo vogliamo". Insomma il ritorno in Italia di Big Rom si è complicato. E allora che torna in ballo una vecchia pista: l'Al-Hilal.

Vecchia perchè i sauditi si erano già fatti avanti nelle scorse settimane sia col Chelsea (sul piatto una offerta superiore ai 50 milioni di euro), sia con l'entourage del belga, al quale è stato proposto un ingaggio faraonico. Ai tempi Lukaku scartò la pista, ma adesso, complici gli eventi, l'ipotesi Al-Hilal potrebbe configurarsi un'ancora di salvataggio. Lì dove la punta troverebbe già l'ex Napoli Koulibaly oltre a Milinkovic-Savic (e Ruben Neves). Scontato dire che i Blues direbbero di sì per liberarsi di un vero e proprio problema e incassare un bel gruzzoletto. Sicuramente superiore a quello che Inter e Juventus possono mettere sul piatto. Big Rom a suon di milioni.

Naturalmente per Lukaku, che ambirebbe a restare ad alti livelli in Europa, si tratterebbe di una soluzione di ripiego: per questo vorrebbe prendersi ancora un po' di tempo prima di accettare la corte dei sauditi. Intanto il 30enne attaccante è atteso domani nel centro sportivo del Chelsea, dove si allenerebbe come gli altri calciatori fuori dal progetto: per lui niente tournée in America come per il resto della squadra. Lui intanto sui social è tornato a pubblicare dopo giorni passati al centro di polemiche e voci: il belga si è mostrato sereno in momenti della sua vita privata.